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Tunus Cumhurbaşkanı Said ile ABD Savunma Bakanı Esper Libya krizini görüştü

, ile 'daki krizin çözüm yollarını görüştü. Savunma Bakanı Esper, ülkesinin Libya krizi konusunda Tunus ile aynı görüşe sahip olduğunu ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2020
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Tunus Cumhurbaşkanı Said ile ABD Savunma Bakanı Esper Libya krizini görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Libya'daki krizin çözüm yollarını görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, ABD Savunma Bakanı Esper'i Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Esper'i kabulü sırasında açıklamalarda bulunan Said, ülkesinin, Libya'nın birliğini ve istikrarını koruyacak bir siyasi çözüm bulmaya yönelik tüm kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Said, son zamanlarda Libya dosyasında nispeten olumlu gelişmelerin kaydedilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Savunma Bakanı Esper de ülkesinin Libya krizi konusunda Tunus ile aynı görüşe sahip olduğunu ifade etti.

Esper, ABD'nin Libya'daki krizi sonlandıracak ve bölgede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak barışçıl bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Bakan Esper, ülkesinin güvenlik ve savunmanın yanı sıra çeşitli alanlarda Tunus ile iş birliğini artırmaya hazır olduğunu dile getirdi.

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