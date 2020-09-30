30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan Ermenistan tankını imha etti

Azerbaycan Ermenistan tankını imha etti

'ın sivillere yönelik alçak saldırılarına karşı harekete geçen ordusu bomba yağdırmaya devam ediyor. Azerbaycan, Ermenistan'a ait tank, top ve füze sistemlerini imha etti,

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
ABONE OL
Azerbaycan Ermenistan tankını imha etti

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 17:30'a kadar cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 2 OSA hava savunma sistemi, 4 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 16 tankı, 4 D-20 obüs topu ve 2 kamyonu imha edildi." bilgisi verildi.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerine düzenlenen saldırıların havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

Azerbaycan Ermenistana ait tank ve füzeleri imha etti AZERBAYCAN ERMENİSTAN'A AİT TANK VE FÜZELERİ İMHA ETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA