29 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Ermenistan sivilleri hedef almıştı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Son dakika: Ermenistan sivilleri hedef almıştı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Son dakika haberi... ordusunun sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 11'e, yaralı sayısı 33'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Ermenistan sivilleri hedef almıştı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ağdam ilinin Karadağlı köyüne Ermeni güçlerinin top atması sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 3 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Son verilerle ölen sivil sayısı 11'e, yaralı sayısı 33'e çıktı.

Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda 65 konut ve 5 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA