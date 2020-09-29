Son dakika: Ermenistan sivilleri hedef almıştı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi
Son dakika haberi... Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 11'e, yaralı sayısı 33'e yükseldi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ağdam ilinin Karadağlı köyüne Ermeni güçlerinin top atması sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Açıklamada farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 3 sivilin yaralandığı ifade edildi.
Son verilerle ölen sivil sayısı 11'e, yaralı sayısı 33'e çıktı.
Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda 65 konut ve 5 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.