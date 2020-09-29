Times, dünyanın takip ettiği çatşmaya ilişkin yine Türkiye karşıtı algı kokan skandal bir habere imza attı. Haberde, "NATO, Erdoğan'ın bölgeyi alevlendirmesini dizginlemeli" ifadelerine yer verilerek çatışmanın faturası işgalci Ermenistan'a değil, Türkiye'ye kesilmeye çalışıldı.





"GERİLİMİ ERDOĞAN KÖRÜKLÜYOR"

Gazete, "Yeniden çatışma çıktı ve kötüleşebilir" derken, "komşu ülkeleri de dahil ettiğinden tartışmanın normal bir sınır çatışmasından çok daha tehlikeli olduğunu" belirtti ve "Gerilim, özellikle Azerbaycan'ın müttefiki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından körükleniyor. NATO müttefikleri, Erdoğan'ı değişken hareketlerinin barışa tehdit oluşturduğuna ikna etmeli" iftirasına yer verildi.

AZERBAYCAN ORDUSUNUN TOPRAKLARINI ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARMA OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.