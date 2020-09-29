İngiliz Times gazetesinden NATO'ya skandal çağrı: Erdoğan'ın Dağlık Karabağ'ı alevlendirmesi dizginlenmeli
Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen İngiliz Times gazetesi, Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan ile Azerbaycan güçlerinin çatışmasını ele aldığı başyazısında, "NATO'nun, Türkiye'nin uzun süredir devam eden bir tartışmayı alevlendirmesini dizginlemesi gerektiğini" yazdı. Bölgedeki Ermeni işgalini görmezden gelen Times, faturayı yine Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a kesti!
Times, dünyanın takip ettiği çatşmaya ilişkin yine Türkiye karşıtı algı kokan skandal bir habere imza attı. Haberde, "NATO, Erdoğan'ın bölgeyi alevlendirmesini dizginlemeli" ifadelerine yer verilerek çatışmanın faturası işgalci Ermenistan'a değil, Türkiye'ye kesilmeye çalışıldı.
"GERİLİMİ ERDOĞAN KÖRÜKLÜYOR"
Gazete, "Yeniden çatışma çıktı ve kötüleşebilir" derken, "komşu ülkeleri de dahil ettiğinden tartışmanın normal bir sınır çatışmasından çok daha tehlikeli olduğunu" belirtti ve "Gerilim, özellikle Azerbaycan'ın müttefiki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından körükleniyor. NATO müttefikleri, Erdoğan'ı değişken hareketlerinin barışa tehdit oluşturduğuna ikna etmeli" iftirasına yer verildi.
AZERBAYCAN ORDUSUNUN TOPRAKLARINI ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARMA OPERASYONU DEVAM EDİYOR
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.