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Azerbaycan'dan Ermenistan'a F-16 yanıtı: Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız

Son dakika haberine göre, Başkanı , 'ın "’a ait bir F-16 uçağı vuruldu" iddiasına yanıt verdi. Dargahli, Erivan yönetiminin provokasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız" açıklamasında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Azerbaycan'dan Ermenistan'a F-16 yanıtı: Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan'a ait bir F-16 uçağı vuruldu" iddiasına yanıt verdi.

"Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor"

Dargahli, "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyerek, "Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor.

Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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