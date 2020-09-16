Macron'a halkından büyük şok! Çarpıcı anket sonucu: Gerçek lider değil

Bu oranın, geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalara oranla yüzde 3'lük bir artış anlamına geldiği belirtildi. Eylül ayı başında YouGov tarafından yapılan bir anket de Fransız halkının yüzde 61'inin Cumhurbaşkanı Macron'u onaylamadığını ortaya koymuştu.