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Macron'a halkından büyük şok! Çarpıcı anket sonucu: Gerçek lider değil

Macron’un ’deki saldırgan ve yayılmacı siyaseti ülke içindeki kaybını önleyemedi. gazetesi ve kamuoyu araştırma şirketinin ortaklaşa yaptığı kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 82’si “Fransa’da düzeni sağlayacak gerçek bir lidere ihtiyaç var” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Macron'a halkından büyük şok! Çarpıcı anket sonucu: Gerçek lider değil

'da araştırma şirketinin son araştırması ülkede Emmanuel Macron hükümetine duyulan güvenin azaldığını ortaya koydu. gazetesinde pazartesi günü yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 82'si "ülke içinde düzenin sağlanması için gerçek bir lidere ihtiyaç olduğunu" belirtti.

Bu oranın, geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalara oranla yüzde 3'lük bir artış anlamına geldiği belirtildi. Eylül ayı başında YouGov tarafından yapılan bir anket de Fransız halkının yüzde 61'inin Cumhurbaşkanı Macron'u onaylamadığını ortaya koymuştu.

Kasım 2018'den beri sarı yelekliler protestolarına sahne olan Fransa'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yönetiminden de memnun değil. BFM televizyonu için yapılan anket sonuçlarında, halkın yüzde 52'sinin Macron'un krizi çözüme kavuşturmak için attığı adımlara güvenmediği yer almıştı.

Öte yandan, Macron'un 'ı kışkırtarak 'de gerilimi artırmasına yönelik ülke içinden tepkiler de gelmeye devam ediyor. Fransız L'Opinion gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı.

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