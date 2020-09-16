Manipülasyonun merkezi Facebook! Şok rapor ifşa oldu

Facebook Dürüstlük Başkan Yardımcısı Guy Rosen da Twitter hesabından, Zhang'ın rapordaki iddialarını hafife alarak, "Biz küresel olarak en acil ve zararlı tehditleri önceliyoruz, 'sahte beğeniler' bunlara dahil değil." ifadelerini paylaştı.

Buzzfeed'in haberinde, Zhang'ın şirketin öncelikleri ve yaygın şekilde devam eden manipülasyonlar hakkında yönetimle devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle eylül başında Facebook'tan kovulduğuna da dikkat çekildi.





