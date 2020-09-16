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Donald Trump'tan flaş açıklama: Kısa zaman içerisinde hazır olacak

Dünya üzerinde milyonlarca kişiye bulaşan koronavirüs pandemisine karşılık aşı çalışmaları devam ediyor. Başta İngiltere olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde aşı çalışmaları sürerken güzel haber Başkanı 'tan geldi. Trump, koronavirüs (Covid-19) aşısının kısa zaman içerisinde dağıtıma hazır olabileceğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.09.2020
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Donald Trump'tan flaş açıklama: Kısa zaman içerisinde hazır olacak

ABD Başkanı Trump, koronavirüs (Covid-19) aşısının kısa zaman içerisinde dağıtıma hazır olabileceğini duyurdu.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi mitingi için Philadelphia bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABC News kanalına konuştu. ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dair gelen soruları yanıtlarken aşının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söylerek, "Aşıya çok yakınız. Gerçeği bilmek istiyorsanız; bir önceki yönetim olsaydı ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) ve onaylar yüzünden aşının gelmesi yıllar sürebilirdi. Ama bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, 3 -4 hafta içinde olabilir" dedi.

ABD'DE 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 197'ye yükseldi.

ABD’li Profesör Benjamin Neuman, A Haber’e konuştu: Koronavirüste aşı tek başına yeterli olmayacak ABD'Lİ PROFESÖR BENJAMİN NEUMAN, A HABER'E KONUŞTU: KORONAVİRÜSTE AŞI TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYACAK

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