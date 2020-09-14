Sömürgecilerin derdi belli oldu! Enerji uzmanları: Meis Adası çevresinde doğalgaz rezervi var

Türkiye ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz genelinde başlayan gerilim özellikle son haftalarda Meis adası özeline indi ve süreç başta Fransa olmak üzere AB üyesi ülkeler, ABD ve NATO'nun adımlarıyla daha da tırmandı.

Peki ama Anadolu'ya 2 kilometre, Yunanistan'a ise 580 kilometre uzakta olup, Atina'nın rasyonellikten ve uluslararası hukuktan uzak bir şekilde 40 bin kilometre kare genişliğinde kıta alanı yaratmasında bir 'araç' haline gelen Meis adası neden bu kadar önemli?