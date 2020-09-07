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Rusya'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Biz hazırız

'ın en büyük gazetelerinden biri olan Phileleftheros'a konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ile arasında arabulucu olmaya hazır olduğunu söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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Rusya'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Biz hazırız

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken Rusya'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Lavrov, Kıbrıs'ın en büyük gazetelerinden biri olan Phileleftheros'a konuştu.

"MOSKOVA-LEFKOŞA İLİŞKİLERİNİ ETKİLEMEYECEK"
Lavrov,, Kıbrıs'ın güney tarafına yakın zaman için bir ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkinin hiçbir şekilde Moskova-Lefkoşa ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi. Türkiye ile Rum yönetimi arasındaki sorunları çözmek için arabulucu olmaya hazır olduklarını söyleyen Lavrov, "Birleşmiş Milletler, Ankara ve Lefkoşa arasındaki sorunları çözmek için evrensel bir platform. Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"SORUNLAR BARIŞÇIL HUKUKİ YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ"
Lavrov, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili çatışma potansiyelinin daha fazla artmasıyla ilgili herhangi bir eylemi kabul edilemez bulduklarını belirterek "Bölgedeki devletlerin liderlerine, sorunların veya uyuşmazlıkların yalnızca barışçıl yollarla ve hukuki alanda çözülmesi için defalarca çağrıda bulunduk" dedi.

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