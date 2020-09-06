06 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Doğu Akdeniz'de geri adım yok! Yunan panikledi

Doğu Akdeniz'de geri adım yok! Yunan panikledi

Türkiye'nin Akdeniz'deki kararlı adımları, Yunanistan'ın kabusu oldu. İkili ülke ilişkilerini görmezden gelerek provokasyona kalkışan Yunan tarafı, Türk ordusunun gücü karşısında hezimet uğramıştı.Bugün başlayan 'Akdeniz Fırtınası' isimli tatbikat Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde endişe ve korku yarattı. Türk helikopterlerinin Girne semalarında uçması, Yunanistan'a yanıt olarak nitelendirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
ABONE OL
Doğu Akdeniz'de geri adım yok! Yunan panikledi

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" hazırları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde paniğe neden oldu. Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" hazırlıkları çerçevesinde askeri helikopterlerin Girne üzerinden geçişi vatandaşların kameralarına yansıdı. O anları son dakika olarak olarak duyuran Rum medyası, " Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurdu.

OKTAY VE MSB'NİN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ
Rum medyası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tatbikatla ilgili yaptığı, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir" sözü ile Milli Savunma Bakanlığı'nın, "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" açıklamalarını öne çıkardı.

"YUNANİSTAN'A ASKERİ TATBİKATLA CEVAP VERİLDİ"
Rum ve Yunan hükümetlerinin açıklamalarına karşı Türkiye'nin önemli bir tatbikata imza attığı belirtilen haberlerde; "Ankara, Kıbrıs'ın kuzey denizinde bugün başlayıp, perşembeye kadar sürecek askerî tatbikatla Rum ve Yunan hükümetlerine cevap verdi" denildi.

Haberlerde tatbikatın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum dengi Nikos Hristodulidis'in de Avrupa Birliği'ndeki (BM) mevkidaşlarıyla yaptığı temasların hemen ardından geldiğine dikkat çekildi.

RUM LİDERİNDEN ACİL DURUM TOPLANTISI
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, Türkiye'nin adımları karşısında siyasi parti başkanlarını acil olarak toplantıya çağırdı. Çarşamba günü yapılacak toplantıda en önemli gündem başlığının Doğu Akdeniz olacağı kaydedildi.

Son dakika: Türk savaş gemileri Meis Adası açıklarında... SON DAKİKA: TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ MEİS ADASI AÇIKLARINDA...

Akdeniz Fırtınası ne mesaj veriyor? Uzman isim A Haberde değerlendirdi "AKDENİZ FIRTINASI" NE MESAJ VERİYOR? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Doğu Akdeniz’de KKTC’yle birlikte Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatı yapılacak DOĞU AKDENİZ'DE KKTC'YLE BİRLİKTE ŞEHİT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL AKDENİZ FIRTINASI TATBİKATI YAPILACAK
A Haberde flaş Akdeniz Fırtınası tatbikatı yorumu: Oyunu kuran kurulan oyunları bozan ülke Türkiye A HABER'DE FLAŞ 'AKDENİZ FIRTINASI' TATBİKATI YORUMU: OYUNU KURAN KURULAN OYUNLARI BOZAN ÜLKE TÜRKİYE

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA