Türkiye'nin 6 maddelik Doğu Akdeniz planı: S-400'ler devreye alınabilir

MADDE MADDE HAYATA GEÇİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN PLANLAR

Ankara ise Doğu Akdeniz konusunda ise hak ve menfaatlerinden geri adım atmama konusunda kararlığını devam ettiriyor. Bu kapsamda Türkiye, Akdeniz'de askeri varlığını daha da güçlendirecek. Hem KKTC'de hem Libya'da deniz ve hava üssü kurulacak. İHA üssü olarak kullanılan Geçitkale'nin güçlü bir hava üssüne dönüştürülmesi, KKTC'ye takviye asker ve zırhlı birlik çıkarılması ve füze sistemleri yerleştirilmesi de gündemde. Bu süreçte 42 yıldır kapalı olan Maraş da turizme açılacak. İncilik Üssü'nün statüsü de yeniden gözden geçirilecek. Libya ile iş birliği derinleştirilecek. Türkiye'ye Libya'daki askeri varlığını daha da artıracak. Doğu Akdeniz'de yeni alanlarda NAVTEX ilan edilecek. Buralarda eğitim atışlarının yanı sıra sismik ve sondaj gemilerinin faaliyetleri sürecek.