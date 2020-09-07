07 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri "Fransa'ya güvenerek hata yapıyoruz" diyen Yunan vekilden Türkiye itirafı: Bölgedeki tek süper güç

"Fransa'ya güvenerek hata yapıyoruz" diyen Yunan vekilden Türkiye itirafı: Bölgedeki tek süper güç

, konusunda 'ya güvenmenin hata olduğunu belirterek, 'Kimse bizi sevdiği için 'a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor' dedi. ayrıca, 'nin bölgesel bir süper güç olduğunu söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
ABONE OL
Fransa'ya güvenerek hata yapıyoruz diyen Yunan vekilden Türkiye itirafı: Bölgedeki tek süper güç

Yunan Milletvekili Liana Kanelli, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'ya güvenmenin hata olduğunu belirterek, "Kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor" dedi. Yunan vekil ayrıca, Türkiye'nin bölgesel bir süper güç olduğunu söyledi.

Fransaya güvenerek hata yapıyoruz diyen Yunan vekilden Türkiye itirafı: Bölgedeki tek süper güç "FRANSA'YA GÜVENEREK HATA YAPIYORUZ" DİYEN YUNAN VEKİLDEN TÜRKİYE İTİRAFI: BÖLGEDEKİ TEK SÜPER GÜÇ

Yunan Milletvekili Liana Kanelli, konuk olduğu bir televizyon programında ülkesinin Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi.

Yunanistan'ın Fransa'ya güvenmekle ölümcül bir hata yaptığını belirten Kanelli, "Bazıları Yunanistan, Fransa ittifakı sloganını atıyor. Zamanında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'ın buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyorduk. Kimse bizim için buraya gelmedi, Libya'ya gitmeyi tercih ederler ancak bizim için buraya gelmezler. Kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL BİR SÜPER GÜÇ"
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin çıkarlarına sahip çıkan stratejik akıl olduğunu dile getiren Yunan vekil, "Türkiye bölgesel bir süper güç" dedi.

Doğu Akdenizde geri adım yok! Yunan panikledi DOĞU AKDENİZ'DE GERİ ADIM YOK! YUNAN PANİKLEDİ
Doğu Akdenizdeki it dalaşında flaş detay! Yunan jetlerini kadın pilotlarımız kovaladı DOĞU AKDENİZ'DEKİ İT DALAŞINDA FLAŞ DETAY! YUNAN JETLERİNİ KADIN PİLOTLARIMIZ KOVALADI
Yunan ateşle oynuyor! O bölgeye asker gönderdiler YUNAN ATEŞLE OYNUYOR! O BÖLGEYE ASKER GÖNDERDİLER
Son dakika: Yunanistan rahat durmuyor! Yunan Bakandan skandal açıklama! SON DAKİKA: YUNANİSTAN RAHAT DURMUYOR! YUNAN BAKAN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA