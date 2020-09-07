ABD Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı alay konusu oldu! Uluslararası Ceza Mahkemesi yerine...

ULUSLARARASI KRİKET KONSEYİ YETKİLİSİ DE PAYLAŞIMA YANIT VERDİ

"Paula Weston" isimli bir kullanıcı, yaptığı yorumda, "Şu ana kadar, Uluslararası Kriket Konseyinde yapılan yolsuzluklar hakkında karanlıktaydım. Kriketin uluslararası düzenleyici kurumu adaletin karşısına çıkmalı. Pompeo çok cesur bir adam." ifadelerini kullandı.

"Biddy" isimli başka bir kullanıcı ise, "Tabii ki de kriket yolsuzluk demek. Kriketin hiçbir anlamı yok ve oynaması 2 gün alıyor." dedi.

Bakanlığın paylaşımına en üst düzey yanıt ise Uluslararası Kriket Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Birimi Soruşturma Koordinatörü Steve Richardson'dan geldi. Richardson mesajında, "Hukuk departmanımızı konudan haberdar edeceğim." ifadesini kullandı.