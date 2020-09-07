ABD Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı alay konusu oldu! Uluslararası Ceza Mahkemesi yerine...
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili sözlerini etiketleyerek paylaşmak istedi. ICC kısaltmasını karıştıran bakanlık ülkedeki Uluslararası Kriket Konseyi'ni etiketledi. Paylaşım kısa sürede ülkenin diline düşerken, Uluslararası Kriket Konseyi'nden de Bakanlığa yanıt gecikmedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İngilizce kısaltılışı "ICC" olan Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) eleştirdiği videonun, Bakanlığın Twitter hesabından Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) etiketlenerek paylaşılması, sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı bir paylaşımda Pompeo'nun UCM hakkındaki "Bu, hilekar bir mahkeme, avukatları tamamen yolsuzluğa bulaşmış ve siyasi. Onlar, ABD'nin Afganistan'ın özgürlüğü için verdiği savaşa katılan Amerikalıları yargılamakla tehdit ediyor, bu kabul edilemez." sözlerine yer verdi.
Ancak paylaşımda "@ICC" kullanıcı adıyla etiketlenen hesabın, UCM değil aynı İngilizce kısaltmaya sahip Uluslararası Kriket Konseyine ait olduğu ortaya çıkınca olay sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.
ULUSLARARASI KRİKET KONSEYİ YETKİLİSİ DE PAYLAŞIMA YANIT VERDİ
"Paula Weston" isimli bir kullanıcı, yaptığı yorumda, "Şu ana kadar, Uluslararası Kriket Konseyinde yapılan yolsuzluklar hakkında karanlıktaydım. Kriketin uluslararası düzenleyici kurumu adaletin karşısına çıkmalı. Pompeo çok cesur bir adam." ifadelerini kullandı.
"Biddy" isimli başka bir kullanıcı ise, "Tabii ki de kriket yolsuzluk demek. Kriketin hiçbir anlamı yok ve oynaması 2 gün alıyor." dedi.
Bakanlığın paylaşımına en üst düzey yanıt ise Uluslararası Kriket Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Birimi Soruşturma Koordinatörü Steve Richardson'dan geldi. Richardson mesajında, "Hukuk departmanımızı konudan haberdar edeceğim." ifadesini kullandı.