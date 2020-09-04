Son dakika: Türkiye yeni Musul komplosuna izin vermiyor! Doğu Akdeniz'de neler oluyor?

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hukuksuzluklara karşı aktif bir politika izliyor. Bugün, bölgede oynanmak istenen çok taraflı oyun geçmişte yaşananları hatırlatıyor. Yaklaşık 4 trilyon dolar değerinde gaz ve petrol yataklarına sahip olan Musul, İngiltere'nin komplosuyla 1925'te Türkiye'den koparıldı. Bugün de bölgede, benzer bir oyun sahneleniyor. Türkiye bölgede yeni bir Musul komplosuna izin vermeyecek. İşte bölgede yaşanan son gelişmeleri anlatan özel dosya haberimiz...

"Denizlere hâkim olan dünyaya hâkim olur" Akdeniz'in Fatih'i Barbaros Hayreddin Paşa böyle söylemişti. Şu sıralar, dünyanın gözü, kulağı Doğu Akdeniz'de... Provokasyonlar ve açıklamalar birbiri ardına geliyor. Batılı liderler, bölgede yaşananları gündemlerinin 1. sırasına yerleştiriyor. Aslında bugün yaşananları anlamak için biraz geçmişe gitmek gerekiyor.

Bir zamanlar, Sümerlere, Perslere, Hitit, Mısır, Roma ve İslam medeniyetlerine ev sahipliği yaptı.

Amerikalı Arkeolog James Henry Breasted, bu bölgeyi "bereketli hilal" olarak adlandırmıştı.

Mezopotamya, Kuzey Suriye, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz o hilal içerisinde yer alıyordu.

Bahsi geçen yerler aynı zamanda enerji kaynaklarının da merkeziydi.

Yazı, para ve tekerlek ilk kez bereketli hilal içerisindeki yerlerde kullanıldı.

Bu hilalin giriş ve çıkış kapısı ise Doğu Akdeniz'di.

Verimli hilale hakim olan, dünyaya hakim olacaktı.

Bölgede hakim olan rekabet, o günlerden bugünlere hiç değişmedi. Aksine, 21. yüzyılın beraberinde getirdiği teknolojilerle birlikte daha da çeşitlendi. Gizli planlar yapıldı, kirli ittifaklar kuruldu,, sözde demokrasi ve eşitliğin savunucusu olan Batılı ülkeler hırsları için tüm değerlerini bir kenara koydu. Gelecek yüzyılların dünyası Doğu Akdeniz'de şekilleniyordu.

İstanbul, Süveyş ve Cebelitarık Boğazları burada uzanıyor. Dünya deniz ticaretinin en az üçte birinin geçiş bölgesi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi'ne göre sadece Kıbrıs civarında 400 milyar dolar değerinde petrol bulunuyor.

Bu da dünyanın en büyük enerji yataklarından biri demek...

Yalnızca bu bilgiler bile anlaşmazlıkların neden bu bölgede kilitlendiğini anlamaya yetiyor.

YENİ BİR MUSUL OPERASYONUNA TÜRKİYE GEÇİT VERMEYECEK

Aslında tarih her daim geçmişe ışık tutuyor. Tarihini bilmeyen, bugününü de anlayamıyor. Yaklaşık 4 trilyon dolar değerinde gaz ve petrol yataklarına sahip olan Musul, İngiltere'nin komplosuyla 1925'te Türkiye'den koparıldı. Bugün de bölgede, benzer bir oyun sahneleniyor. Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmek isteyenler tek tek düğmeye basıyor.

Yunanistan, Mısır, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Kesimi...

Doğu Akdeniz'de en uzun sınıra sahip olan Türkiye, uluslararası hukuka uygun olan tezlerini kararlılıkla savunuyor.

Türkiye "tam bağımsız milli ekonomi" hedefini gerçekleştirme yolunda ilerlerken enerji alanındaki bağımlılığını da kırıyor.

Koronavirüs salgınının net bir şekilde ortaya koyduğu bir şey var: Dünya düzeni değişiyor.

Türkiye de kurulan yeni dünyada yerini alıyor.

"TÜRKİYE BÜYÜK OYUN DEĞİŞTİRİCİ"

Rus siyaset bilimci Sergey Markov; "Türkiye'nin büyük bir oyun değiştirici olduğunu söylemek doğru! Türkiye, yarım yüzyıldır ABD'nin gölgesindeydi. Politik ve ekonomik açıdan Avrupa Birliği'nin de gölgesindeydi. Şimdi Türkiye, dış politikasında bağımsızlığını kazandı. Şu kesinlikle çok açık, bundan 10 yıl sonra, Türkiye AB ve ABD ile olan ilişkilerinde daha da bağımsız olacak.

Bugün Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biri olan Birleşik Krallık, tarihinin en yüksek kamu borcuyla karşı karşıya.

Avrupa Birliği'ndeki çatlak giderek büyüyor.