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BAE'den büyük ihanet! İsrail'e teslim etmişler

İslam coğrafyasındaki her karışıklığın altından çıkan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), politikalarına hizmet etmek için sınır tanımadı. BAE, stratejik olarak büyük bir öneme sahip olan Yemen’in Sokotra vilayetini İsrail'e teslim etmiş.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2020
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BAE'den büyük ihanet! İsrail'e teslim etmişler

Söz konusu planlara Suudi Arabistan ile BAE'nin katkıda bulunduğunu savunan Bin Yakut, bu iki devletin ülkeden kovulması gerektiğini vurguladı. Riyad ve Abu Dabi yönetimlerine Sokotra'daki doğal güzellikleri yok etme, bunların yerine askeri kamplar inşa etme suçlaması yönelten Bin Yakut, uluslararası toplumun ise bu yapılanlar karşısında sessizliğini koruduğuna dikkati çekti.

İSRAİL'E TESLİM EDECEK
Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront sitesi de BAE-İsrail heyetinin Sokotra'ya geldiğini yazmıştı. 28 Ağustos Cuma günü yayımlanan ve Arap ile Fransız kaynaklara dayandırılan yazıda, İsrail ve BAE'nin askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediği, bu nedenle Sokotra'da amaçlarına hizmet edebilecek uygun yer baktıkları aktarıldı.

YEMEN'İN MEŞRUİYETİNE DARBE
Yeni Şafak'ın haberine göre BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Koseyi (GGK) haziran ayında silah gücü kullanarak Sokotra'nın kontrolünü ele geçirmişti. Yemen hükümeti ise GGK'nin bu hamlesini, "meşruiyete darbe" olarak tanımlamıştı.

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