Pakistan'dan Charlie Hebdo'nun skandalına kınama

Pakistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'ın, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun bu karikatürleri yeniden yayımlama kararının "en güçlü ifadelerle kınandığı" belirtildi.

Açıklamada, milyarlarca Müslüman'ın duygularını incitecek bu kasıtlı eylemin, basın özgürlüğü ya da ifade özgürlüğüyle haklı gösterilmeyeceği belirtilerek "Bu tür eylemler, barış içinde bir arada yaşamaya, sosyal ve inançlar arası uyuma yönelik küresel amaçları baltalıyor." ifadesine yer verdi.

Charlie Hebdo'nun, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yeni sayfasının kapağına taşıdığı görülmüştü.

Derginin bugün paylaşılan kapağına göre, yarın yayımlanacak bu haftaki sayıda yer alan bir karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." ve "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadeleri yer alıyor.

Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed'e hakaret içeren 12 karikatür bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde büyük puntolarla "Hepsi bunun için miydi?" ifadesine yer veriliyor.

Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde karikatürleri yayımlamanın önemli olduğu savunuldu.