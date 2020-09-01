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İslam düşmanı Charlie Hebdo'dan Müslümanlara ağır tahrik! Skandal karikatürü yeniden yayımlayacak

Yaptığı provokatör çizimlerle tanınan sözde mizah özde İslam düşmanı Fransız dergisi peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in tartışmalı karikatürlerini yeniden yayımlayacağını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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İslam düşmanı Charlie Hebdo'dan Müslümanlara ağır tahrik! Skandal karikatürü yeniden yayımlayacak

Provokatif karikatürleriyle meşhur Fransız Charlie Hebdo, yine İslam'a saldırmaya hazırlanıyor. Pemgamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e yönelik karikatürleri ve sonrasında uğradığı saldırı ile 2015 yılında gündeme gelen Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, peygamber efendimizin tartışmalı karikatürlerini yeniden yayımlayacağını duyurdu. Derginin çoğunluk sahibi Laurent Sourisseau, "Asla yılmayacağız" ifadelerini kullandı. 14 suç yöneltilen davanın yarın Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?
Charlie Hebdo Ocak 2015 tarihinde peygamber efendimiz Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yayınlamış ve söz konusu karikatürler dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştu. Karikatüre gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı.

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