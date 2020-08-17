AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den AB liderlerine "Doğu Akdeniz" teklifi

AB liderlerinin yarınki video konferansta, Belarus'ta meydana gelen olaylara nasıl tepki verileceğini görüşeceğini aktaran Michel, mektubunun sonunda Doğu Akdeniz konusunda liderleri toplantı yapmaya davet etti.



Michel, mektubunda, "Dışişleri bakanlarımızın ele aldığı bir diğer konu olan Doğu Akdeniz'deki durum hakkında eksiksiz bir hazırlık için zaman ayırmayı ve 24-25 Eylül 2020'de özel bir Avrupa Konseyi toplantısında yeniden bir araya gelmeyi teklif ediyorum." ifadesini kullandı.