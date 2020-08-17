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AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den AB liderlerine "Doğu Akdeniz" teklifi

Türkiye'nin hamleleri bütün dengeleri altüst etti. Yunanistan'ın adeta çırpındığı bölge için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı , AB ülkelerinin liderlerine yarınki "Belarus" konulu toplantı için yazdığı mektupta, Doğu Akdeniz konusunu da ele almak için 24-25 Eylül'de toplantı yapmayı teklif etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den AB liderlerine Doğu Akdeniz teklifi

Michel, üyesi ülkelerin liderlerine yarın yapılacak "Belarus" konulu video konferans hakkında mektup gönderdi.

AB dışişleri bakanlarının cuma günü Belarus'taki seçimden sonra yaşanan gelişmeler ve 'deki durumu ele aldıklarını hatırlatan Michel, Belarus seçimlerinin özgür ve adil olmadığını öne sürdü. Michel, seçimlerin ardından göstericilere uygulanan şiddetin kınanması, halkın iradesinin de yansıtılması gerektiğini vurguladı.

AB liderlerinin yarınki video konferansta, Belarus'ta meydana gelen olaylara nasıl tepki verileceğini görüşeceğini aktaran Michel, mektubunun sonunda Doğu Akdeniz konusunda liderleri toplantı yapmaya davet etti.

Michel, mektubunda, "Dışişleri bakanlarımızın ele aldığı bir diğer konu olan Doğu Akdeniz'deki durum hakkında eksiksiz bir hazırlık için zaman ayırmayı ve 24-25 Eylül 2020'de özel bir Avrupa Konseyi toplantısında yeniden bir araya gelmeyi teklif ediyorum." ifadesini kullandı.

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