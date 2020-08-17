17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Libya'dan Türkiye ile çalışma açıklaması

Mısır ve BAE destekli darbeci Hafter'e Türkiye'nin desteği sayesinde boyun eğmeyen , askeri kurumlar hakkında açıklama yaptı. Libya, Türkiye ve Libya ile çalışılacağını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2020
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Libya'dan Türkiye ile çalışma açıklaması

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'yı desteklemeleri konusunda Türk ve Katar Savunma Bakanlarıyla anlaştıklarını duyurdu.

DESTEK KONUSUNDA ANLAŞTIK

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminin sosyal medya hesabı Twitter'da, Nemruş'un açıklamalarına yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin Libya temaslarına değinen Nemruş, "Akar ve Atiyye ile eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'ya destek verme konusunda anlaştık." dedi.

Bu kapsamda danışmanlar ve askeri personelin Libya'ya gönderilmesini kararlaştırdıklarını ifade eden Nemruş, Türk ve Katarlı bakanların, siyasi çözümü ve meşru hükümeti desteklediklerini vurguladığını aktardı.

Katar Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da, Atiyye'nin, Hulusi Akar, Nemruş ve Libya Başbakanı Fayiz Serrac'la Libya'daki son gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bugün Libya'nın başkenti Trablus'a gelmişti.

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