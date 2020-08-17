17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Doğu Akdeniz için Türkiye'yi hedef gösteren küstah anket

'nin 'deki haklı mücadelesi karşısında  merkezli Vocal Europe Think Tank kuruluşu yaşanan gerilime kimin sebebiyet verdiğini araştıran bir anket yayınladı. Belçika'da yapılan anketin amacı ise Doğu 'de Türkiye'yi hedef tahtasına koymak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2020
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Doğu Akdeniz için Türkiye'yi hedef gösteren küstah anket

Avrupa gündeminin en önemli maddelerinden biri, Oruç Reis ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği faaliyetler. Yunanistan ve Fransa başta olmak üzere pek çok devlet Türkiye'nin buradaki girişimlerini yasa dışı olarak yorumlarken, Ankara'nın haklı mücadelesine leke sürmeye çalışan kara propaganda faaliyetleri düzenleniyor.

Medya ve sosyal medya eliyle yapılan bu propagandalardan biri de Brüksel merkezli Vocal Europe Think Tank kuruluşu Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime kimin sebebiyet verdiğini araştıran bir anket yayınladı.

TÜRKİYE SUÇLANIYOR

"Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de büyüyen gerilimden kim sorumlu?" sorusunun sorulduğu ankette Yunanistan, Türkiye ve her ikiside seçenekleri yer alırken, kullanıcıların yüzde 49,4'ü Türkiye'yi suçladı.

Avrupalı, Yunan ve Türk düşmanı hesapların çoğunlukla oy kullandığı ankette Türkiye'nin aleyhinde yorumlar yapılırken, saldırgan ifadeler de kullanıldı.

ANKET ÜÇ GÜN SÜRECEK

Halihazırda 530 bini aşkın kişinin oy kullandığı anket 3 gün sürecek. Türkiye, olumsuz algının oluşturulmaya çalışıldığı oylamada 4 puan önde yer alırken Yunanistan ile neredeyse kafa kafaya bir durum söz konusu.

5 bine yakın yorumun yapıldığı paylaşımın altında tartışmalar yaşanıyor.

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