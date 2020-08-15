Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan ve Fransa'ya çok sert 'Doğu Akdeniz' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu"nun hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey olmadığını belirterek, bu duruma eklenen Fransız tehditkarlığının ise ciddiyetsizlik olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği'nin bu siyasi tiyatronun figüranı olmaması gerektiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz. Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta."

FUAT OKTAY'DAN DA TEPKİ GELDİ: TEHLİKELİ OYUNLAR...

Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğı Akdeniz'de oynanan oyuna tepki gösterdi.

İşte Oktay'ın paylaşımı:

"Oruç Reis Mavi Vatan sınırlarımız içerisindeki çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz'de oynamakta oldukları tehlikeli oyunlar Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır.

Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda, iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir.

Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye'yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkumdur.

Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için..."