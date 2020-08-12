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Türkiye'nin Oruç Reis hamlesi Yunanistan'ı alarma geçirdi! AB ve ABD'den destek istedi

'nin hamlesi 'ı alarma geçirdi. Yunanistan'ın talebi üzerine () ve , üye ülkelerin dışişleri bakanlarının cuma günü olağanüstü toplanacağını bildirdi. Ayrca Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak cuma günü ABD Dışişleri ile Viyana’da görüşme gerçekleşeceğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Türkiye'nin Oruç Reis hamlesi Yunanistan'ı alarma geçirdi! AB ve ABD'den destek istedi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının cuma günü olağanüstü toplanacağını bildirdi.

Borrell, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, cuma öğleden sonra toplanacak Dış İlişkiler Konseyinde Doğu Akdeniz, Belarus ve Lübnan'daki önemli görüşmelerin ele alınacağını duyurdu.

Dışişleri bakanlarının video konferans yoluyla bir araya geleceği açıklandı.

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ORUÇ REİS, MİÇOTAKİS'İ ALARMA GEÇİRDİ
Dün Atina yönetimi AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağırmıştı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis alarma geçmişti.

Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, bunun ardından Stoltenberg, sorunların "müttefik dayanışması" ruhuyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD İLE GÖRÜŞECEK!
Yunanistan'dan yapılan açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun Viyana'da bir araya geleceği ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi görüşeceği belirtildi.

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