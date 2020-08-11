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Güney Kıbrıs'ın "Oruç Reis" paniği! Türkiye'ye küstah tehdit: Personeli tutuklarız

gemisinin 'de çalışmalara başlamasına yönelik yankılar devam ediyor. Panikte olan Rum Yönetimi'nin , Oruç Reis gemisinde görevli personeli uluslararası tutuklama emri ile 'yi tehdit etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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Güney Kıbrıs'ın Oruç Reis paniği! Türkiye'ye küstah tehdit: Personeli tutuklarız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlamak üzere dün sabah saatlerinde yola çıkan Oruç Reis araştırma Navtex bölgesine girdi. Oruç Reis'e 5 fırkateynin eşlik ettiği görülürken, paniğe kapılan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden ardı ardına açıklamalar yer aldı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Oruç Reis'in yaptığı çalışmaların yasadışı olduğunu iddia etti. Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Oruç Reis gemisinde görevli personeli uluslararası tutuklama emri ile Türkiye'yi tehdit etti.

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'BÖLGEYİ TERK EDİN' ÇAĞRISI
Haberde Yunanistan silahlı kuvvetlerinin yüksek düzeyde alarmda olduğu belirtildi. Yunan savaş gemilerinin de Türk gemilerinin hareketlerini takip ettiği ve Türk gemilerinin kaptanlarına her 15 dakikada bir 'Yunan kıta sahanlığını terk edin' yönünde çağrı yaptığı ifade edildi.

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