12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Bakan Fatih Dönmez Oruç Reis'ten yeni görüntüyü paylaştı

Son dakika haberine göre; ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'in görüntüsünü paylaşarak, "23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Bakan Fatih Dönmez Oruç Reis'ten yeni görüntüyü paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'ten yeni bir görüntü paylaştı.

Bakan Fatih Dönmez paylaştı! Oruç Reisten yeni görüntü BAKAN FATİH DÖNMEZ PAYLAŞTI! ORUÇ REİS'TEN YENİ GÖRÜNTÜ

Görüntülerde geminin içindeki çalışmalar da yer aldı.

Bakan Dönmez, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" ifadelerini kullandı.

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