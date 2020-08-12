Bakan Fatih Dönmez Oruç Reis'ten yeni görüntüyü paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'ten yeni bir görüntü paylaştı.

Görüntülerde geminin içindeki çalışmalar da yer aldı.



Bakan Dönmez, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" ifadelerini kullandı.