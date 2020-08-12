Bakan Fatih Dönmez Oruç Reis'ten yeni görüntüyü paylaştı
Son dakika haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'in görüntüsünü paylaşarak, "23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.
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Görüntülerde geminin içindeki çalışmalar da yer aldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'ten yeni bir görüntü paylaştı.
Görüntülerde geminin içindeki çalışmalar da yer aldı.
Bakan Dönmez, "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" ifadelerini kullandı.
Adım adım Akdeniz. 🇹🇷— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 12, 2020
Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 🚢🔎
23 Ağustos'a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz'e indi.
Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun.🇹🇷 pic.twitter.com/Kpp2FP69fN