12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Dünya şokta! Yolcu treni raydan çıktı: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre 'daki tren kazasının ardından aralarında hava ambulansının da bulunduğu 30 aracının olay yerine sevk edildiği bildirildi. 9 kişinin öldüğü kazada çok sayıda kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: Dünya şokta! Yolcu treni raydan çıktı: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

İskoçya'da şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel trenin raydan çıkmasına neden oldu. Acil servis birimleri trenin raydan çıktığı ülkenin doğu kıyısındaki Stonehaven'da çalışmalara başladı. İngiliz ulaştırma polisi, kazanın Abedrdeenshire hattında meydana geldiğini ve polis memurlarının sabah saat 09.43'te olay yerine çağrıldığını duyurdu.

İskoçyada tren yoldan çıktı: 9 kişi öldü, çok sayıda yaralı var İSKOÇYA'DA TREN YOLDAN ÇIKTI: 9 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

30 ACİL DURUM ARACI GİTTİ
Olay yerine hava ambulansı da dahil olmak üzere 30 acil durum aracının gittiği açıklandı. Kazanın olduğu yerden yükselen dumanları gösteren videolar sosyal medya üzerinden yayılınca korkuya neden oldu. Can ve mal kaybına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon tren kazasıyla ilgili "son derece ciddi bir olay" açıklaması yapmakla yetindi. Basının olay yerine intikal etmesini engellemeye yönelik karar alındı. Olay mahallinde kolluk kuvvetlerine tıbbi yardım ekiplerinin yanı sıra itfaiyenin de yardım ettiği görüldü.
İskoçya'nın doğu ve kuzey bölgelerinde bir aydır devam eden yağmurlar nedeniyle zor günler yaşanıyor.

Dünya şokta! Yolcu treni raydan çıktı DÜNYA ŞOKTA! YOLCU TRENİ RAYDAN ÇIKTI

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