Türkiye'nin Oruç Reis ile gelen hamlesi Yunanistan'ı çılgına çevirdi! İsrail bu sabah...

Yunan medyası, Türkiye'nin son olarak Oruç Reis ile gelen hamlesi ile iyice köşeye sıkıştı. Atina yönetiminin kısa sürede uluslararası diplomatik girişimler için harekete geçtiğini yazıyor. Oruç Reis ve Türk savaş gemilerinin çok yakından izlendiğini belirten gazeteler, Yunan savaş uçaklarının da bölgeye sevk edildiğini belirtiyor. Öte taraftan İsrail'in bu sabahki adımı ise hayal kırıklığına yol açtı.