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Türkiye'nin Oruç Reis ile gelen hamlesi Yunanistan'ı çılgına çevirdi! İsrail bu sabah...

Yunan medyası, Türkiye'nin son olarak Oruç Reis ile gelen hamlesi ile iyice köşeye sıkıştı. Atina yönetiminin kısa sürede uluslararası diplomatik girişimler için harekete geçtiğini yazıyor. Oruç Reis ve Türk savaş gemilerinin çok yakından izlendiğini belirten gazeteler, Yunan savaş uçaklarının da bölgeye sevk edildiğini belirtiyor. Öte taraftan İsrail'in bu sabahki adımı ise hayal kırıklığına yol açtı.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 11:45
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Türkiye'nin Oruç Reis ile gelen hamlesi Yunanistan'ı çılgına çevirdi! İsrail bu sabah...

Oruç Reis'in Akdeniz'in ortasına yanında savaş gemisiyle ilerlemesi Yunanistan'da gazetelerden televizyonlara, internet sitelerinden radyolara ilk haber. Yunan medyası, NAVTEX'in ikinci gününde yaşananları da manşetten veriyor.

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Türkiye'nin Oruç Reis ile gelen hamlesi Yunanistan'ı çılgına çevirdi! İsrail bu sabah...

Kathimerini gazetesi, 'Krizi yatıştırmak için diplomatik girişimler bekleniyor' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Türkiye'nin gerilimi tırmandırdığını savunan gazete, Atina'nın Avrupa Birliği'nden acil toplantı istediğini belirtiyor.

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Türkiye'nin Oruç Reis ile gelen hamlesi Yunanistan'ı çılgına çevirdi! İsrail bu sabah...

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşeceğini yazdı. Merkel, bir önceki krizde arabulucuydu.

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Türkiye'nin Oruç Reis ile gelen hamlesi Yunanistan'ı çılgına çevirdi! İsrail bu sabah...

Sismik araştırma gemisinin doğuya doğru ilerlediğini aktaran Kathimerini, İsrail'in Yunanistan'a bu sabah gecikmiş bir dayanışma mesajı verdiğini duyurdu.

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Türkiye'nin Oruç Reis ile gelen hamlesi Yunanistan'ı çılgına çevirdi! İsrail bu sabah...

İsrail'in Atina Büyükelçiliği, Çarşamba günü Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda Doğu Akdeniz'deki yükselen tansiyonu yakından takip ettiklerini belirtip Yunanistan'a tam destek sundu.