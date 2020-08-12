12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Oruç Reis'in göreve başlaması Yunan'ın paçalarını tutuşturdu! Korkularını manşete taşıdılar...

'deki varlığını sürdüreceğini net olarak gösteren , Yunan medyasında büyük korku yarattı. Her fırsatta kararlı tavrını tüm dünyaya gösteren Türkiye, Yunan yönetimini ve 'dan medet ummaya itti. Bölgedeki nüfuzunu kaybeden Dış güçleri yanına çekmeye çalışıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Oruç Reis'in göreve başlaması Yunan'ın paçalarını tutuşturdu! Korkularını manşete taşıdılar...

Türkiye, bölgede kendisine yönelik yürütülen tüm yıldırma politikalarına rağmen Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin deniz yetki alanlarında araştırma faaliyetlerine başlayan Oruç Reis'in bölgedeki aktivitesi ise Yunan tarafından endişeyle takip ediliyor.

Her fırsatta bölgedeki hakkını sonuna kadar savunacağını ve geri adım atmayacağını belirten Türkiye'nin kararlı tavrıyla başa çıkamayan Yunan yönetimi, AB'yi ve dış güçleri de yanına çekerek çıkarlarını korumaya uğraşıyor.

Oruç Reis'in göreve başlaması Yunan'ın paçalarını tutuşturdu! Korkularını manşete taşıdılar...

YUNANİSTAN'IN TEK GÜNDEMİ ORUÇ REİS

Son olarak Avrupa Birliği'nden acil toplantı yapılmasını isteyen Yunanistan, Rum yönetimi, Mısır ve İsrail'le iş birliği yaparak Türkiye'nin haklı arayışını engellemeye çalışıyor.

Boşa çıkan tüm çabalarının ardından Yunan hükümeti, medya aracılığıyle yeni bir algı operasyonuna başladı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerini itibarsızlaştırmaya çalışan Yunan basını, Oruç Reis'in göreve başlamasını manşetten duyurdu.

Oruç Reis'in göreve başlaması Yunan'ın paçalarını tutuşturdu! Korkularını manşete taşıdılar...

YUNAN GAZETELERİNDE KORKU MANŞETLERİ

Neredeyse her manşetin ana konusu olan Oruç Reis, Yunan'ın bölgede yaşadığı korkuyu da kanıtlar nitelikte oldu.

TANEA

"Oruç Reis gerilimi sürüyor, Yunanistan alarmda: Türkler çatışmaya hazırız diyor."

Oruç Reis'in göreve başlaması Yunan'ın paçalarını tutuşturdu! Korkularını manşete taşıdılar...

EFSYN

"Türkiye'nin algı oyunları devam ediyor"

Oruç Reis'in göreve başlaması Yunan'ın paçalarını tutuşturdu! Korkularını manşete taşıdılar...

ELEFTHEROS TYPOS

"Türkiye NATO uyarılarına rağmen Oruç Reisi karasularına soktu. Yunan askeri eli tetikte bekliyor."

Oruç Reis'in göreve başlaması Yunan'ın paçalarını tutuşturdu! Korkularını manşete taşıdılar...

LOGOS

"Akdeniz'de diplomatik ateş"

Oruç Reis'in göreve başlaması Yunan'ın paçalarını tutuşturdu! Korkularını manşete taşıdılar...

DİMOKRATİA

"Akdeniz'de savaş davulları çalıyor! Yunan karasuları yeni bir Türk işgaliyle karşı karşıya"

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