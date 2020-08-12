Oruç Reis'in göreve başlaması Yunan'ın paçalarını tutuşturdu! Korkularını manşete taşıdılar...

Türkiye, bölgede kendisine yönelik yürütülen tüm yıldırma politikalarına rağmen Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin deniz yetki alanlarında araştırma faaliyetlerine başlayan Oruç Reis'in bölgedeki aktivitesi ise Yunan tarafından endişeyle takip ediliyor.

Her fırsatta bölgedeki hakkını sonuna kadar savunacağını ve geri adım atmayacağını belirten Türkiye'nin kararlı tavrıyla başa çıkamayan Yunan yönetimi, AB'yi ve dış güçleri de yanına çekerek çıkarlarını korumaya uğraşıyor.