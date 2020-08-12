Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a gidiyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a gidecek. Heyet, Azerbaycan-Türkiye kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarının (TurAz Kartalı) bir bölümünü izleyecek.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyetinin Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarını izlemek için Azerbaycan'a gideceği belirtildi.
KRİTİK ZİYARET BUGÜN
Açıklamada, Bakan Akar başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer üst düzey subayların bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'a geleceği vurgulandı.
DEV TATBİKAT YERİNDE İZLENECEK
Heyet, Azerbaycan-Türkiye kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarının (TurAz Kartalı) bir bölümünü izleyecek.