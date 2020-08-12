Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a gidiyor

KRİTİK ZİYARET BUGÜN

Açıklamada, Bakan Akar başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer üst düzey subayların bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'a geleceği vurgulandı.