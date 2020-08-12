12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a gidiyor

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a gidiyor

başkanlığındaki heyeti ’a gidecek. Heyet, Azerbaycan-Türkiye kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarının () bir bölümünü izleyecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a gidiyor

tarafından yapılan açıklamaya göre, başkanlığındaki heyetinin Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarını izlemek için Azerbaycan'a gideceği belirtildi.

KRİTİK ZİYARET BUGÜN

Açıklamada, Bakan Akar başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer üst düzey subayların bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'a geleceği vurgulandı.

DEV TATBİKAT YERİNDE İZLENECEK

Heyet, Azerbaycan-Türkiye kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarının () bir bölümünü izleyecek.

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