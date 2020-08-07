07 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi

ile silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor. Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçakları senaryo gereği gece ve gündüz uçuşları gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptı.

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Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Son dakika: TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçakları senaryo gereği gece ve gündüz uçuşları gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptı.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetleri ile havadan yerdeki hedeflerin imhası gibi görevlerin yerine getirildiği tatbikatta, uçaklar önleme, himaye ve taarruz görevleri icra etti.

TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi TURAZ KARTALI TATBİKATINDA TÜRK F-16'LARI AZERBAYCAN UÇAKLARIYLA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

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