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'TurAz Kartalı 2020' tatbikatı! Türk F-16’ları Azerbaycan semalarında

geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatları kapsamında düzenlenen “TurAz Kartalı 2020” tatbikatında Türk F-16’ları 'a ait savaş uçakları ile uçuşlar gerçekleştirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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'TurAz Kartalı 2020' tatbikatı! Türk F-16’ları Azerbaycan semalarında

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "TurAz Kartalı 2020" tatbikatında Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçaklarının uçuşlar gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptığı belirtildi. Tatbikat senaryosuna göre, savaş uçaklarının çift ve grup halinde uçuşlar gerçekleştirerek verilen görevleri başarıyla icra ettiği vurgulandı.

AZERBAYCAN-TÜRKİYE ORTAK ASKERİ TATBİKATLARI
Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülüyor ve tatbikatlar bugün sona erecek.

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