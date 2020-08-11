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Türkiye ile Azerbaycan'ın TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni açıklama! "Geri püskürtüldü"

'ın 'a yönelik tacizleri sonucunda başlatılan 2020 Kartalı Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Önemli tatbikatta temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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Türkiye ile Azerbaycan'ın TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni açıklama! Geri püskürtüldü



ile silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat devam ediyor.

Türkiye ile Azerbaycan'ın TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni açıklama! Geri püskürtüldü TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN'IN TURAZ KARTALI TATBİKATI'NDAN YENİ AÇIKLAMA! "GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ"

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında kara unsurlarının zor arazi şartlarında farkı görevler icra ettiği bildirildi.

Açıklamada, birimlerin, modern silahlar kullanarak temsili düşman saldırısını geri püskürttüğü kaydedildi.



AZERBAYCAN-TÜRKİYE ORTAK ASKERİ TATBİKATLARI

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülüyor.

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