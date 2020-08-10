10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberine göre 'nca, Cumhuriyeti Ceyhun Bayramov'un yarın 'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2020
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Son dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözkonusu ziyaret, Bakan Bayramov'un Dışişleri Bakanı sıfatıyla yurtdışına gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacaktır. Ziyaret sırasında, ikili ve bölgesel konular ile küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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