08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Beyrut'taki patlamayla ilgili korkunç gelişme: 60'dan fazla kişi kayıp

Son dakika haberine göre 'ın başkenti 'ta 2 bin 750 tonluk amonyum nitratin patlaması sonucu yaşanan faciada, 60'dan fazla kişinin olduğu bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanı Müsteşarı Rıza el-Musavi, "Patlamada yaralananlardan 120'sinin durumu kritik. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısı artabilir" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Son dakika: Beyrut'taki patlamayla ilgili korkunç gelişme: 60'dan fazla kişi kayıp

Lübnan Sağlık Bakanı Müsteşarı Rıza el-Musavi, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 154 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının ise 6 bine ulaştığını belirtti.

Musavi, yaptığı açıklamada, "Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154, yaralı sayısı ise 6 bine ulaştı" dedi.

Beyruttaki patlamayla ilgili korkunç gelişme: 60dan fazla kişi kayıp BEYRUT'TAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ KORKUNÇ GELİŞME: 60'DAN FAZLA KİŞİ KAYIP

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Yaralılar arasında 120 kişinin durumunun kritik olduğuna ve kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Musavi, "Ölü sayısı artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 bin 750 tonluk amonyum nitratin patlaması sonucu yaşanan faciada, 60'dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Patlamanın ardından Beyrut! Yıkım havadan görüntülendi manzara yürekleri yaktı PATLAMANIN ARDINDAN BEYRUT! YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ MANZARA YÜREKLERİ YAKTI
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