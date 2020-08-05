Son dakika: Beyrut Valisi Mervan Abbud patlamanın maddi boyutunu açıkladı

NEDEN GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMADI?

Depoda tutulan patlayıcı maddelerin infilak etmesinin önüne geçilmesi için neden 2014'ten bu yana gerekli tedbirlerin alınmadığı cevapsız kalan bir başka soru.

Cumhurbaşkanı Avn'a göre amonyum nitrat maddesi yaklaşık 6 yıldır herhangi bir güvenlik tedbiri alınmadan bekletilmiş.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab da limandaki patlamayı "felaket" olarak nitelendirmiş ve sorumluların bedelini ödeyeceğini söylemişti.