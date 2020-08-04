Lübnan'da eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük patlama
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
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Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
DEV DALGALAR OLUŞTU
Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Patlamadan hükümet binası da zarar gördü.
Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.
DEV DALGALAR OLUŞTU
Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu.
Yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.
Detaylar geliyor...