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Lübnan'da eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük patlama

'ın başkenti Beyrut'ta eski 'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Lübnan'da eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük patlama

'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Eski 'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Patlamadan hükümet binası da zarar gördü.

Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

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DEV DALGALAR OLUŞTU

Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu.

Yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Detaylar geliyor...





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