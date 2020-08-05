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Lübnan'daki büyük patlama! Neden Beyrut Limanı?

Patlamayla büyük yıkıma uğrayan ve Lübnan ekonomisinin can damarı olan Beyrut Limanı'yla ilgili önemli detaylar dikkatleri üzerine çekiyor. Beyrut Limanı, tarih boyunca Doğu ile Batı arasında önemli bir ticari bağlantı noktası oldu. Osmanlı döneminde 1894'te genişletilerek açılan liman, 1925'te bir süre Fransızların elinde kaldı. Liman, 1960'ta Lübnanlıların hakimiyetine geçti. İşte Lübnan'daki büyük patlamanın şifreleri ve Beyrut Limanı'nın özellikleri...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 10:10
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Lübnan'daki büyük patlama! Neden Beyrut Limanı?

Dün Lübnan'da büyük bir patlama sonucu yıkıma uğrayan Akdeniz'in en büyük limanlarından Beyrut Limanı (BL) ülke ekonomisinin can damarı sayılıyordu.

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Lübnan'daki büyük patlama! Neden Beyrut Limanı?

Lübnan'ın ana ticaret limanı BL'de dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı.

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Lübnan'daki büyük patlama! Neden Beyrut Limanı?

Yangın sonrası depoda tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana geldi ve bunun sonucunda onlarca kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.

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Lübnan'daki büyük patlama! Neden Beyrut Limanı?

Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken BL'de infilak ettiğini açıkladı. Patlama sonucunda bölgenin en önemli ticaret limanlarından BL büyük bir harabeye dönüştü.

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Lübnan'daki büyük patlama! Neden Beyrut Limanı?

Patlamada büyük ölçüde tahrip olan BL, başkentin kuzeyinde Akdeniz kıyısında bulunuyor. Lübnan Dağları'nın eteklerinde yer alan liman, Doğu Akdeniz'in en büyük ve en işlek limanlarından biri olarak Lübnan ekonomisinde önemli bir role sahip.