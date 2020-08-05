Lübnan'daki büyük patlama! Neden Beyrut Limanı?

Patlamayla büyük yıkıma uğrayan ve Lübnan ekonomisinin can damarı olan Beyrut Limanı'yla ilgili önemli detaylar dikkatleri üzerine çekiyor. Beyrut Limanı, tarih boyunca Doğu ile Batı arasında önemli bir ticari bağlantı noktası oldu. Osmanlı döneminde 1894'te genişletilerek açılan liman, 1925'te bir süre Fransızların elinde kaldı. Liman, 1960'ta Lübnanlıların hakimiyetine geçti. İşte Lübnan'daki büyük patlamanın şifreleri ve Beyrut Limanı'nın özellikleri...