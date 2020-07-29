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Koronavirüs gölgesinde hac ibadeti! Kabe'ye dokunmak yasak

bu yıl salgını önlemleri gölgesinde yapılıyor. yurt dışından hacı adayı kabul etmezken, Kabe'ye yaklaşmak ve dokunmak da yasak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Koronavirüs gölgesinde hac ibadeti! Kabe'ye dokunmak yasak

Bu yılki hac ibadeti koronavirüs önlemleri gölgesinde başladı. Suudi Arabistan koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla bu yıl resmi olarak sadece Suudi Arabistan'dan bin hacı adayına izin verileceğini açıklamış, yurt dışından ise hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

Koronavirüs gölgesinde hac ibadeti! Kabeye dokunmak yasak KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE HAC İBADETİ! KABE'YE DOKUNMAK YASAK

Yerel basında çıkan haberlere göre ise 10 bin kadar kişinin hac ibadetini gerçekleştirmesine izin verilecek. Geçtiğimiz yıl 2,5 milyon Müslüman kutsal hac için Suudi Arabistan'a gitmişti.

İlk hacı adayları hafta sonunda Mekke'ye geldi. Kendilerine dezenfektan, maske, seccade ve şeytan taşlama ritüeli için sterilize edilmiş çakıl taşları verildi. Hacı adaylarının bagajları dezenfekte edilirken, kendilerine birer elektronik bileklik dağıtıldı.

SUUDİ ARABİSTAN EKONOMİSİNE KATKISI
Seyahat öncesinde koronavirüs testi yaptırmaları zorunlu olan hacı adaylarının, hac sonrasında ise karantinaya girme yükümlülüğünü kabul etmiş olmaları gerekiyor.

Hac, Suudi Arabistan için ekonomik anlamda da büyük öneme sahip. Suudi Arabistan hac ve umre ziyaretlerinden yılda 10 milyar eurodan fazla gelir elde ediyor. Hac turizmi ayrıca turizm acentelerinden, hediyelik eşya satan dükkanlara kadar 100 binlerce kişinin gelirini çok büyük oranda etkiliyor. Geçtiğimiz yıllarda Mekke'de çok büyük bir inşaat furyası yaşanmış ve kentte birçok alışveriş merkezi, daire ve lüks otel inşa edilmişti. Ancak salgının başlangıcından bu yana bu yapıların çok büyük bir bölümü boş kalmış durumda.

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