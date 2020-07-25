İsrailli yazar Louis Fishman'dan ezber bozan Ayasofya yorumu!

"KİMSE BU OLAYI HAFİFE ALAMAZ"

Yeni Şafak'ın haberine göre; Başkan Erdoğan'ın Kur-an'ı Kerim tilavetini takip eden ve o anların fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Fishman, dinlerken ürperdiğini ve bu olayın kimse tarafından küçümsenemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.

Fishman, İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu tarihi anda Ayasofya'da Erdoğan'ı Kur'an okurken duyduğumda ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı. Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez."