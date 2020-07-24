Yunanistan'da Ayasofya hazımsızlığı vatandaşı da vurdu
Ayasofya'da ilk namazın kılınmasıyla Yunanistan'daki hazımsızlık hat safhaya ulaştı. Selanik'te toplanan Yunanlar Ayasofya'da namaz kılınmasını protesto etti.
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Yunanistan'ın Selanik kentindeki Hristiyanlar, İstanbul fethinin mührü Fatih Sultan Mehmet'in emaneti ve vakfiyesi olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini protesto ediyor
Bu kapsamda Selanik'teki Ayasofya kilisesine gelen öfkeli Selanik halkı kendi dini inançlarına göre uygulamalarda bulunuyor
Sputnik'in aktardığına göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da da Ayasofya protestoları başladı. Yunan göstericiler eski parlamento binasının bulunduğu Stadiou Sokağında bir araya geldi
Politikacı, yazar ve ilahiyatçılar da Ayasofya'nın camiye çevrilmesine olan tepki gösteriyor.