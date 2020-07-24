24 Temmuz 2020, Cuma
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Yunanistan'da Ayasofya hazımsızlığı vatandaşı da vurdu

'da ilk namazın kılınmasıyla 'daki hazımsızlık hat safhaya ulaştı. Selanik'te toplanan Yunanlar Ayasofya'da namaz kılınmasını etti.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Yunanistan'da Ayasofya hazımsızlığı vatandaşı da vurdu

86 yıllık esaretten kurtulan 'nın, bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılması Selanik'te ediliyor. Öfkeli Selanik halkı yerel Ayasofya kilisesine giderek kendilerince dua okuyor.

'ın Selanik kentindeki Hristiyanlar, fethinin mührü 'in emaneti ve vakfiyesi olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini protesto ediyor

Bu kapsamda Selanik'teki Ayasofya kilisesine gelen öfkeli Selanik halkı kendi dini inançlarına göre uygulamalarda bulunuyor

Sputnik'in aktardığına göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da da Ayasofya protestoları başladı. Yunan göstericiler eski parlamento binasının bulunduğu Stadiou Sokağında bir araya geldi

Politikacı, yazar ve ilahiyatçılar da Ayasofya'nın camiye çevrilmesine olan tepki gösteriyor.

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