Yunanistan'da Ayasofya hazımsızlığı vatandaşı da vurdu

Sputnik'in aktardığına göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da da Ayasofya protestoları başladı. Yunan göstericiler eski parlamento binasının bulunduğu Stadiou Sokağında bir araya geldi

Politikacı, yazar ve ilahiyatçılar da Ayasofya'nın camiye çevrilmesine olan tepki gösteriyor.