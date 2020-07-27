KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Rum tarafına tepki: Bölgedeki gerginlik artacak



"BU ANLAŞMALAR ANCAK VE ANCAK KIBRIS TÜRK HALKININ DA ONAYIYLA OLABİLİR"



Tatar, "Bu Ada etrafında doğal gaz zenginlikleri ve birtakım petrol arayışları elbette stratejik ve hak, hukuk noktasındaki zenginliklerin paylaşımında bambaşka bir heyecan oluşturmuştur. Ama bütün bu çalışmalar hukuk temelinde olması lazım. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı, eşit bir halk olduğuna göre bu anlaşmalar ancak ve ancak Kıbrıs Türk halkının da onayıyla olabilir" dedi.

Bölgede çok büyük zenginlikler olduğunun altını çizen Tatar, "Bu ülkelerin hepsi burada bir pozisyon almaya çalışmaktadır" şeklinde konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u işaret eden KKTC Başkanı Tatar, "Anastasiades ile yaptığı görüşmede şunu da söylemişti. Türkiye ve Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki adımlarından endişe etmektedirler. Dolayısıyla kendileri Avrupa Biliği'nin bir uzantısı olarak zaten burada. Zaten bildiğiniz gibi Annan Planı'ndan sonra çok haksızca ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hukukuna, Anayasasına aykırı bir biçimde Güney Rum Yönetimi'ni tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne almışlardır" diye konuştu.







"ŞİMDİ DE BİR HUKUKSUZLUK DAHA YAPIYORLAR"



Tatar, "Çünkü oradaki anlaşmalar ne diyor. Kıbrıs'ta bir anlaşma olmadan, Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir anlaşma olmadan, tek taraflı olarak özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin üye olmadığı bir birliktelikte yani Avrupa Birliği'ne Rum tarafının alınması son derece yanlış ve hukuksuzdur. Onu yaptılar. Şimdi de bir hukuksuzluk daha yapıyorlar. Çünkü buradaki zenginlikler, doğal gaz ve petrol zenginliklerinin paylaşımında adım atmak istemektedirler ve buralardaki etkinliklerini arttırmak suretiyle Türkiye ve bizlerin hak ve hukukuna bir bakıma tecavüz etmektedirler. İş oraya gidiyor. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Ama biz bunu tabi ki Türkiye ile değerlendirmek durumundayız" dedi.