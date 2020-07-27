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Son dakika: Romanya Türkiye'yi koronavirüsle ilgili riskli ülkeler listesinden çıkardı

Son dakika haberi... , yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her hafta güncellediği riskli ülkeler listesinden 'yi çıkardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika: Romanya Türkiye'yi koronavirüsle ilgili riskli ülkeler listesinden çıkardı

Romanya Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Gözetim ve Kontrol Merkezinin internet sitesinde yayımlanan "epidemiyolojik olarak yüksek riskli ülkeler listesi"nden Türkiye çıkarıldı.

27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni listeye göre, Türkiye'den gelen kişilere ülkeye girişte 14 gün karantina uygulanmayacak.

Romanya, Türkiyeyi Kovid-19 ile ilgili riskli ülkeler listesinden çıkardı ROMANYA, TÜRKİYE'Yİ KOVİD-19 İLE İLGİLİ RİSKLİ ÜLKELER LİSTESİNDEN ÇIKARDI

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