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Fransızları Akdeniz'de Türk korkusu sardı! Rumlarla askeri işbirliği yapacaklar

'nin askeri gücü karşısında ile , yapılan anlaşmalarla ’de havada ve denizde askeri güçlerini birleştiriyor. Kıbrıs Rum tarafı, yeni limanlar tamamlanana kadar ise Limasol Limanı'nı Fransız savaş gemilerinin hizmetine sunacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2020 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
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Fransızları Akdeniz'de Türk korkusu sardı! Rumlarla askeri işbirliği yapacaklar

lideri ve heyetinin geçtiğimiz hafta ziyareti ve önceki dönemde iki ülke arasında imzaladıkları 'nun (RMMO) askeri harekat kabiliyetini güçlendirme amaçlı anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında yapılan anlaşmalarla iki taraf 'de havada ve denizde askeri güçlerini birleştiriyor. Rum ve Fransa'nın aralarında anlaştıkları üç maddelik anlaşmaya göre Mari'deki (Tatlısu) Evangelos Florakis Deniz Üssü yeniden inşa edilecek. Ayrıca Rumlar ve Fransızlar ''''ni modernize edecek. Son maddeye göre Baf'ta Andreas Papandreu Askeri Hava Üssü'nü Fransızlar yeniden modernize edecek ve kullanıma sunacak.


FRANSIZLAR, ASKERİ DENİZ ÜSSÜ TAMAMLANANA KADAR LİMASOL LİMANI'NDA KONUŞLANACAK

Kıbrıs Rum tarafı, yeni limanlar tamamlanana kadar ise Limasol Limanı'nı Fransız savaş gemilerinin hizmetine sunacak. Fransa ayrıca Rum Milli Muhafız 'nun Baf'taki hava üssünü helikopter hava üssü olarak kullanması için de çalışmalarını sürdürüyor. Fransa, Kıbrıs Rum tarafında savaş helikopterleri başta olmak üzere her türlü hava imkânlarını kullanma olanağına sahip olacak. Fransa, 'nin Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yeni üsler devreye girene kadar Baf Askeri Üssü'nü geçici olarak kullanmayı sürdürecek.



RUM VE FRANSA'DAN HAVA KONTROL MERKEZİ

Rum tarafı ile Fransa'nın 'teki ikili görüşmelerinde ayrıca ''Askeri Hava Trafik Kontrol Merkezi'' konusunda Rum Milli Muhafız Ordusu'nun bütün hava savunma sisteminin modernize edilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi. Fransa, anlaşma ile Türkiye'nin Akdeniz'deki hava gücünü daha rahat gözlem altına alacak ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun bütün hava savunma sistemlerini yeniden modernize edecek.

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