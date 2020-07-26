Fransızları Akdeniz'de Türk korkusu sardı! Rumlarla askeri işbirliği yapacaklar



FRANSIZLAR, ASKERİ DENİZ ÜSSÜ TAMAMLANANA KADAR LİMASOL LİMANI'NDA KONUŞLANACAK



Kıbrıs Rum tarafı, yeni limanlar tamamlanana kadar ise Limasol Limanı'nı Fransız savaş gemilerinin hizmetine sunacak. Fransa ayrıca Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Baf'taki hava üssünü helikopter hava üssü olarak kullanması için de çalışmalarını sürdürüyor. Fransa, Kıbrıs Rum tarafında savaş helikopterleri başta olmak üzere her türlü hava imkânlarını kullanma olanağına sahip olacak. Fransa, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yeni üsler devreye girene kadar Baf Askeri Üssü'nü geçici olarak kullanmayı sürdürecek.





RUM VE FRANSA'DAN HAVA KONTROL MERKEZİ



Rum tarafı ile Fransa'nın Paris'teki ikili görüşmelerinde ayrıca ''Askeri Hava Trafik Kontrol Merkezi'' konusunda Rum Milli Muhafız Ordusu'nun bütün hava savunma sisteminin modernize edilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi. Fransa, anlaşma ile Türkiye'nin Akdeniz'deki hava gücünü daha rahat gözlem altına alacak ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun bütün hava savunma sistemlerini yeniden modernize edecek.