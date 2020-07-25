Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni taktiği: İslam düşmanlığı

Ülkenin toplumsal ve ekonomik krizlerle çalkalandığı dönemde kısa süre önce başbakanlık görevine getirilen Jean Castex'in geçen hafta Ulusal Meclis'te siyasal İslam'la mücadelenin hükümetin önceliği olduğunu açıklaması İslamofobi tartışmalarını tekrar gündeme getirdi.

Castex'in "siyasal İslam" ve "ayrılıkçı fikirlerle" mücadeleye ilişkin yasa tasarısı hazırlandığını belirtmesi Fransa'nın İslam karşıtlığına yeni bir boyut kazandırdığını gösteriyor.

İslam karşıtı uygulamalarla sık sık gündeme gelen Fransa, bu kez çerçeveyi daha geniş tutarak "siyasal İslam" ve "ayrılıkçı fikirlerle" mücadele kisvesi altında ülkedeki Müslümanları daha da baskı altında tutmaya çalışacak.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yerel seçimlerin ilk turu öncesinde yabancıların yoğun olarak yaşadığı Mulhouse kentinin bir mahallesinde yaptığı açıklamalarla İslam'ı hedef alması büyük tepki topladı.

"Toplumun bir kısmı İslam adına yeni siyasi proje geliştirmek istiyor." diyen Macron, daha önceki açıklamalarında da kız çocuklarını havuza göndermek istemeyen velileri eleştirdi. Macron'un, bu sözleriyle Müslümanlara karşı indirgemeci bir politika izlediği görülüyor.

Cumhurbaşkanlığını 3 yıl önce devralmasından bu yana derinleşen ekonomik ve sosyal sorunlar nedeniyle protestolarla çalkalanan Fransa'da, Macron'un mart ve haziran aylarında iki turlu yerel seçimlerde oy toplama kaygısıyla ve aşırı sağın etkisiyle İslam karşıtlığını siyasi malzeme haline getirmesi dikkati çekiyor.

Macron, Fransızların hayatını yakından ilgilendiren sorunları çözecek projeler sunmak yerine İslam'la ilgili gerçeği yansıtmayan ve Müslümanları zor duruma sokacak adımlar atmaya çalışıyor.

Yerel seçimlerde hezimete uğrayan ve popülaritesi ciddi şekilde düşen Macron, gözünü 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine çevirdi. Bu bağlamda, İslam karşıtlığının aşırı sağ ve merkez sağ kesimde prim yaptığını gözlemleyen Macron, İslam karşıtlığını siyasetin merkezine yerleştirme eğiliminde oldu.