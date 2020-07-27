27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Malezya'dan Azerbaycan'a destek açıklaması

Parlamentosunun Malezya- Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Rozman Isli, yazılı açıklamasında, 'ın 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yaptığı saldırıları kınadığını belirterek, "Malezya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini mutlak suretle desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Malezya'dan Azerbaycan'a destek açıklaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını esas alarak ile arasındaki çatışmaların çözüme kavuşması konusunda ülkesinin desteklerini vurgulayan Rozman, toprak bütünlüğünü sağlama çabalarında Azerbaycan Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatının 14 Temmuz'da yayımladığı, Ermeni kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesine yönelik açıklamasını desteklediklerinin altını çizen Rozman, çatışmalarda vefat edenlerin yakınlarına taziye, yaralananlara acil şifa dileklerini iletti.

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

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