Libya'da değişen dengeler Fransa ve Yunanistan'ı gerdi!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmak isteyen Yunanistan'a karşı meşru faaliyetlerini yürütme konusunda geri adım atmamakta kararlı olan Ankara, sorunların diplomasiyle çözülmesini destekliyor. Almanya Şansölyesi Angela Merkel de müzakereden yana olduğunu gösterdi.



2018'DE SUSTULAR

Türkiye'nin Libya'da darbeci Hafter'e karşı BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemesiyle alan kaybeden Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve TPAO'ya verilen ruhsat sahaları içinde yer alan bölgede yapacağı sismik araştırmayı 'Avrupa Birliği sularındaki ihlal' olarak nitelendirerek gerilimi tırmandırma taraftarı olduğunu gösterdi. Akdeniz'de Oruç Reis'in çalışma yapacağı güzergâhta 2018'de Barbaros Hayrettin Paşa gemisi sismik araştırma yapmıştı. AB'den cılız sesler çıkmıştı. Oruç Reis'in Akdeniz'de sismik araştırma yapması Avrupa'dan Amerika'ya birçok ülkenin yakın merceğine aldığı bir konu oldu. 2018'den bu yana Doğu Akdeniz'de değişen ise Türkiye'nin Libya'da etkili bir güç haline gelecek hamleler yapması olarak değerlendiriliyor.





TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİL

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan Fransa'ya "Türkiye'yi yaptırım diliyle tehdit etmek kimsenin haddi değildir ve hiçbir sonucu olmayacaktır. Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli ve rasyonel politikalar izlemelidir" cevabı verildi.