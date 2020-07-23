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Son dakika: Ermenistan ile Rusya'dan dikkat çeken tatbikat! Zamanlama manidar...

Son dakika haberi... , Rusya ile Ermenistan’ın ortak bölgesel hava savunma sistemi tatbikatı yaptığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Son dakika: Ermenistan ile Rusya'dan dikkat çeken tatbikat! Zamanlama manidar...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bugün Ermenistan'da Rusya ile ortak hava savunma sistemleri tatbikatı başlattıklarını belirterek, tatbikatın amacının "keşif ve silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı mücadele yöntemlerinin incelenmesi" olduğunu kaydetti.

Tatbikat sırasında SİHA'lara karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirileceğini aktaran Stepanyan, "Tatbikata Rus ve Ermeni hava savunma sistemlerinin komutanları, Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları ve Ermenistan ordusunun hava savunma sisteminin bütün birlikleri katılıyor." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın ne zaman sona ereceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

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NELER YAŞANDI?

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

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