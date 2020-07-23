23 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Çin'de restoranda patlama: 12 yaralı

Son dakika: Çin'de restoranda patlama: 12 yaralı

; 'in Heilongjiang bölgesinin Luobei ilçesinde bulunan bir restoranda öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, yetkililer 12 kişinin ciddi şekilde yaralandığını açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Çin'de restoranda patlama: 12 yaralı

mantısı servis edilen bir restoranda öğle yemeği sırasında meydana gelen patlamada, 12 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Çin'de restoranda patlama: 12 yaralı ÇİN'DE RESTORANDA PATLAMA: 12 YARALI

Restoranın dışında başka bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan patlama anında, masa ve sandalyelerin restorandan dışarı fırladığı görülüyor.

Yetkililer, patlama nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA