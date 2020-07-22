Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
22 Temmuz 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Los Angeles'ta çirkin görüntüler! Ermeniler Azerbaycanlı göstericilere saldırdı
Los Angeles'ta çirkin görüntüler! Ermeniler Azerbaycanlı göstericilere saldırdı
ABD'nin Los Angeles kentinde, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto eden Azerbaycanlıların Ermeniler tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 22.07.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 13:53