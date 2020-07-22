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Los Angeles'ta çirkin görüntüler! Ermeniler Azerbaycanlı göstericilere saldırdı

ABD'nin Los Angeles kentinde, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto eden Azerbaycanlıların Ermeniler tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 22.07.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 13:53
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Los Angeles'ta çirkin görüntüler! Ermeniler Azerbaycanlı göstericilere saldırdı

Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğundan edinilen bilgiye göre, 21 Temmuz'da Başkonsolosluk binası önünde Ermeniler tarafından gösteri düzenlendi.

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Los Angeles'ta çirkin görüntüler! Ermeniler Azerbaycanlı göstericilere saldırdı

Binayı çevreleyen Ermeniler Azerbaycan aleyhine saldırgan ve provokatif sloganlar attı.

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Los Angeles'ta çirkin görüntüler! Ermeniler Azerbaycanlı göstericilere saldırdı

Bunun üzerine Başkonsolosluk önüne toplanan Azerbaycanlılar, Ermenileri engellemeye çalıştı.

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Los Angeles'ta çirkin görüntüler! Ermeniler Azerbaycanlı göstericilere saldırdı

Ermeni göstericiler, "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Hocalı'ya adalet", "Ermenistan'ın saldırılarına son verin" posterleriyle karşı gösteri düzenleyen Azerbaycanlılara saldırdı.

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Los Angeles'ta çirkin görüntüler! Ermeniler Azerbaycanlı göstericilere saldırdı

Bölgede bulunan polisler saldırıyı engelleyemedi ve biri kadın 7 Azerbaycanlı yaralandı. Olayda bir polis memuru da başından yaralandı.