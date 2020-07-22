Azerbaycan Ermenistan'a ait 2 İHA daha düşürdü

Azerbaycan ordusunun cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tovuz iline bağlı Ağdam köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait "X-55" tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.

Azerbaycan ordusu, dün de Ermenistan'a ait 2 İHA'yı vurarak düşürmüştü.

2 İHA DA DÜN DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 2 İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdü.

Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık cephe hattının ağdam bölgesi yönünde keşif yapan insansız hava aracının vurularak düşürüldüğünü belirtti.

Açıklamada ayrıca sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Ermenistan ordusu 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil olmak üzere saldırı girişiminde bulunmuştu.